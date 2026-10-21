Стартовала всероссийская акция «Магия начинается здесь!» — шанс для школьников проявить себя в цирковом искусстве С 20 октября по 20 ноября 2026 года проходит всероссийская акция «Магия начинается здесь!», организованная при поддержке Министерства культуры Тверской области.
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