Стартовала всероссийская акция «Магия начинается здесь!» — шанс для школьников проявить себя в цирковом искусстве С 20 октября по 20 ноября 2026 года проходит всероссийская акция «Магия начинается здесь!», организованная при поддержке Министерства культуры Тверской области.