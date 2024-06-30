Выпускники 9 класса Деминской школы получили первый документ об образовании. Поздравляем, ребят! Впереди у выпускников поступление.
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Выпускники 9 класса Деминской школы получили первый документ об образовании. Поздравляем, ребят! Впереди у выпускников поступление.