Автодилеры рассказали, почему падают продажи машин

Специалисты выделили несколько причин.По мнению экспертов автомобильного рынка, включая генерального директора группы компаний "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, ситуация в марте 2025 года практически не изменилась относительно февраля, поскольку ключевые показатели, такие как ключевая ставка ЦБ, цены на кредиты и ожидания возврата зарубежных автомобильных марок, оставались стабильными.
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