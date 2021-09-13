Глава Ассоциации европейского бизнеса в РФ оценил состояние российского рынка

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости/Прайм. Европейский бизнес считает, что "пандемийный" кризис не поменял макроэкономический потенциал российского рынка, заявил в интервью РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг.