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Глава Ассоциации европейского бизнеса в РФ оценил состояние российского рынка

Глава Ассоциации европейского бизнеса в РФ оценил состояние российского рынка

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости/Прайм. Европейский бизнес считает, что "пандемийный" кризис не поменял макроэкономический потенциал российского рынка, заявил в интервью РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг.

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