«Ак Барс» претендует на Кадейкина («СЭ»)

Казанский клуб проявляет интерес к нападающему СКА, об этом сообщил «Спорт-Экспресс». Ранее была информация о том, что форвардом интересуются несколько клубов лиги, но они не готовы платить игроку 75 миллионов рублей в год – такой оклад игрок получает в СКА.