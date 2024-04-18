НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

«Ак Барс» претендует на Кадейкина («СЭ»)

Казанский клуб проявляет интерес к нападающему СКА, об этом сообщил «Спорт-Экспресс». Ранее была информация о том, что форвардом интересуются несколько клубов лиги, но они не готовы платить игроку 75 миллионов рублей в год – такой оклад игрок получает в СКА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх