Татьяна Тарасова: «Сегодня на катке. Скучала»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова вернулась на каток. Тарасова опубликовала фото с группой Елены Буяновой.

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