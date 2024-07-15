Всё знал и всё понимал. Прогноз Пригожина сбылся спустя год

Пригожин жив и он воплащает все задуманное на африканском континенте. Успехов ему и здоровья, а самое главное терпения.

tsan tsan

Хватит обычного бизнесмена "родом" из криминала , торгующего всем от детского питания до крови наёмников, превращать в провидца и государственного деятеля. Ему многое позволялось, а он от избытка ума решил, что ему позволено всё. И приговорил себя. Жаль только настоящих бойцов-патриотов, которые поверили этому дельцу.