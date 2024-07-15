Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Странно, что практически никто не вспомнил слова Евгения Викторовича Пригожина, сказанные ещё год назад и воплотившиеся в жизнь на прошлой неделе.
Всё знал и всё понимал. Прогноз Пригожина сбылся спустя год
Комментарии
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Анна Зареченская
Пригожин жив и он воплащает все задуманное на африканском континенте. Успехов ему и здоровья, а самое главное терпения.
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12 час.
tsan tsan
Хватит обычного бизнесмена "родом" из криминала , торгующего всем от детского питания до крови наёмников, превращать в провидца и государственного деятеля. Ему многое позволялось, а он от избытка ума решил, что ему позволено всё. И приговорил себя. Жаль только настоящих бойцов-патриотов, которые поверили этому дельцу.
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12 час.
Анна Зареченская
Видимо иты и есть тсан, а именно никто и ничто. Раздражает Пригожин и это хорошо! Сразу видно, выползающую нечисть наверх.
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12 час.
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