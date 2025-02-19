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Петербургский дневник

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В Петербурге на более чем 340 адресах появятся новые технические средства

В Петербурге на более чем 340 адресах появятся новые технические средства

Это светофоры, нерегулируемые пешеходные переходы и не только В Петербурге сформировали и одобрили адресные программы на этот год: более чем на 340 адресах появятся новые технические средства организации дорожного движения, сообщили сегодня в пресс-службе Смольного.

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