Sky News узнал, почему Зеленский не захотел договариваться с Трампом о редкоземельных металлах

Президент Украины Владимир Зеленский выразил неготовность подписывать договор с Соединенными Штатами, касающийся минеральных ресурсов, потому что в тексте документа присутствует «ряд проблемных вопросов».
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