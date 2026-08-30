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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Джон – лучший игрок матча «Зенита» и «Факела» с оценкой 7.9 по Индексу ГОЛа, у Соболева – 7.8, у Дивеева – 5.5

Джон Джон получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 6-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Факелом» и « Зенитом » (0:1).

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