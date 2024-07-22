Мошенники похитили 45 миллионов рублей у драматурга Радзинского

Телеведущий Эдвард Радзинский стал жертвой телефонных мошенников. Как сообщает Telegram-канал «Сапа», злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и Центробанка и выманили у драматурга 45 миллионов рублей.
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