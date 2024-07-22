Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    "Хваленная" хейевропа ... где же ваши Холмсы?  В книгах и фильмах одно - все красиво и уверенно, а в реальности круго...Власти ФРГ не ста...
  • Александр Гуреев
    Зачем бабке мозги, когда деньги есть🤣В Петербурге пенс...
  • Eduard
    Да уж,век прожила,а ума не нажила!В Петербурге пенс...

Мошенники похитили 45 миллионов рублей у драматурга Радзинского

Мошенники похитили 45 миллионов рублей у драматурга Радзинского

Телеведущий Эдвард Радзинский стал жертвой телефонных мошенников. Как сообщает Telegram-канал «Сапа», злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и Центробанка и выманили у драматурга 45 миллионов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх