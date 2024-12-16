Bloomberg: Украина проигрывает в конфликте с Россией

Журналист Хэл Брэндс признал преимущество России в конфликте с Украиной. В материале для агентства Bloomberg он заявил, что после инаугурации президент США Дональд Трамп заставит Москву и Киев сесть за стол переговоров.
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