Поминки на 9-й день и на 40-й день: чем они отличаются

В православной традиции поминать усопшего принято на третий, девятый и 40-й день после смерти. То есть первый поминальный обряд устраивается сразу после похорон, ведь хоронить умершего принято именно на третий день после смерти.
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