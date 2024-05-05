Helldivers 2 снята с продаж в более чем 170 странах

Сегодня компания Sony сообщила о том, что игру Helldivers 2 сняли с продаж в более чем 170 странах после того, как она стала требовать обязательной привязки к аккаунтам PlayStation Network для ее использования на ПК.
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