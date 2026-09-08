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Калужские новости

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Хоккеисты «Калуги» сегодня дебютируют в чемпионате ВХЛ

Хоккеисты «Калуги» сегодня дебютируют в чемпионате ВХЛ

Калужская команда сыграет против действующего чемпиона ВХЛ — команды «Югры». Начало игры в 17:00 по московскому времени.

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