Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Бойцы ХАМАС и добровольцы до конца защищали персонал и пациентов больницы от воинствующих жидов!ЦАХАЛ: на террито...
  • Александр Ткаченко
    Чем дальше тем больше в Пескове проглядывает Псаки. Судя по всему они одной крови.В Кремле заявили ...
  • Петр Федотов
    Лично я, и мое окружение, за народ говорить не стану, никаких иллюзий по отмене санкций не имею. До тех пор , пока не...Сенатор Климов на...

Глава Таджикистана посетит Россию с официальным визитом 21-22 ноября

Глава Таджикистана посетит Россию с официальным визитом 21-22 ноября

Президент Таджикистана Рахмон посетит РФ с официальным визитом 21-22 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу таджикского лидера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Бреслова
на фига он в России?! может наконец-то сподобится извиниться за беспредел 90-х, за убийства и изнасилования русских, за то, что таджики лишили их жилья и имущества?!  или этот ба-бай хочет организовать очередную проверку не обижают ли его недоразвитых  уродов?! от того, как примет его Путин, можно сделать вывод чей он президент, что и кому он гарантирует!!!! этим чуркобесам, или своему российскому народу. ИМХО. И давно пора Рахмону озаботиться, чтоб русский был в Таджикии 2-м государственным, учитывая, что половина населения вперлась в Россию - ну не нам же их учить!! каков однако наглец, этот Рахмон, который уж раз убеждаюсь:&quot;чем тупее - тем наглее&quot;
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх