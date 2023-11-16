Глава Таджикистана посетит Россию с официальным визитом 21-22 ноября

ЕБ

Елена Бреслова

на фига он в России?! может наконец-то сподобится извиниться за беспредел 90-х, за убийства и изнасилования русских, за то, что таджики лишили их жилья и имущества?! или этот ба-бай хочет организовать очередную проверку не обижают ли его недоразвитых уродов?! от того, как примет его Путин, можно сделать вывод чей он президент, что и кому он гарантирует!!!! этим чуркобесам, или своему российскому народу. ИМХО. И давно пора Рахмону озаботиться, чтоб русский был в Таджикии 2-м государственным, учитывая, что половина населения вперлась в Россию - ну не нам же их учить!! каков однако наглец, этот Рахмон, который уж раз убеждаюсь:"чем тупее - тем наглее"