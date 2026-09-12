Украинцы все чаще чувствуют себя в Европе нежеланными гостями

Беженцам с Украины все сложнее находить безопасные для себя страны на территории Европы. Так, в Польше украинцам, по заявлениям Киева, опасно передвигаться по улицам и говорить на родном языке.
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