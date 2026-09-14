БРИКС без оглядки на Запад: о чем договорились лидеры на саммите в Индии

В Нью-Дели завершился трехдневный саммит БРИКС. Одной из главных тем, которая сразу попала в заголовки мировой прессы, стала встреча Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Макрон улетел в з...
- «Поздравили по см...
- «Люди, у которых ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым