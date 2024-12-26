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Йилмаз: «Я не хотел переходить в «Локомотив». Слава Аллаху, позвонили из «Галатасарая»

Йилмаз: «Я не хотел переходить в «Локомотив». Слава Аллаху, позвонили из «Галатасарая»

Бывший нападающий сборной Турции Бурак Йилмаз рассказал о переговорах с «Локомотивом» в 2012 году.Бывший нападающий сборной Турции Бурак Йилмаз рассказал о переговорах с «Локомотивом» в 2012 году.

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