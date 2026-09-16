Рябков: США не уведомляли РФ о размещении оружия в космосе

Москва не получала от Вашингтона уведомления о размещении оружия в космосе, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в связи с заявлением министра ВВС США Троя Мейнка о наличии на орбите американских вооружений.
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