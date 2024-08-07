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Databaseitalia: компания Зеленского приобрела поместье певца Стинга в Тоскане

Databaseitalia: компания Зеленского приобрела поместье певца Стинга в Тоскане

Британский певец Стинг (настоящее имя — Гордон Мэттью Томас Самнер) продал свое поместье Тенута иль Паладжио, которое находится в итальянском регионе Тоскана, компании президента Украины Владимира Зеленского.

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