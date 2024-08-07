Databaseitalia: компания Зеленского приобрела поместье певца Стинга в Тоскане

Британский певец Стинг (настоящее имя — Гордон Мэттью Томас Самнер) продал свое поместье Тенута иль Паладжио, которое находится в итальянском регионе Тоскана, компании президента Украины Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии