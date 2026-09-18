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Мировое обозрение

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Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 50% в первый день выборов

Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 50% в первый день выборов

Федеральная платформа дистанционного электронного голосования показала рекордный старт: уже к полудню первого дня выборов явка на ней достигла 50%.

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