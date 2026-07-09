Центробанк: в июне возобновился приток средств на счета граждан

В июне ЦБ России зафиксировал рост притока средств в банки, преимущественно на текущие счета. Доля срочных рублевых депозитов среди населения остается на высоком уровне, сообщается в материалах Центрального Банка.
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