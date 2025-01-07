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Украинские власти заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться в страну

Украинские власти заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться в страну

Глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов заявил, что возвращение украинских беженцев из-за границы будет осуществляться на добровольной основе, без применения принудительных мер.

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Комментарии
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Eduard
Лоничнее было вернутся прсле войны,прсле падения режима Зеленского!
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18 час.
Eduard
Еще бы!Это кем надрбыть,чт от бы отправить в Европу агентрв по розыску уклонистов и оттуда силой их на Украину возвращать!
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18 час.
Eduard
Если что в Украине и незаконно,то сама власть подкупленая!
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18 час.

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