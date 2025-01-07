Украинские власти заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться в страну

Глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов заявил, что возвращение украинских беженцев из-за границы будет осуществляться на добровольной основе, без применения принудительных мер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии