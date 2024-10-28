В Госдуме предлагают запретить работодателям отказывать в найме женщинам без детей

Депутаты ГД разработали законопроект, которым предлагается ужесточить требования к работодателям. В частности, парламентарии предлагают запретить отказывать в найме женщинам, у которых в настоящее время нет детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии