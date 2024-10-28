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В Госдуме предлагают запретить работодателям отказывать в найме женщинам без детей

В Госдуме предлагают запретить работодателям отказывать в найме женщинам без детей

Депутаты ГД разработали законопроект, которым предлагается ужесточить требования к работодателям. В частности, парламентарии предлагают запретить отказывать в найме женщинам, у которых в настоящее время нет детей.

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