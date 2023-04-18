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Риттер объяснил, почему Украина не переживет конфликт с Россией

Риттер объяснил, почему Украина не переживет конфликт с Россией

Украина не сможет пережить конфликт с Россией из-за нежелания президента страны Владимира Зеленского идти на уступки и позиции США по отношению к России.

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