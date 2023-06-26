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Фирмино ведет переговоры с саудовским «Аль-Ахли». Клуб готовит медосмотр на случай согласия

По данным Фабрицио Романо, переговоры с нападающим ведет «Аль-Ахли». Сейчас клуб ждет окончательного решения игрока и готовит медосмотр на случай, если на этой неделе бразилец даст согласие на переход.

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