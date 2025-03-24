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Трагедия на Украине: корреспондента и его коллег настигла атака ВСУ

Трагедия на Украине: корреспондента и его коллег настигла атака ВСУ

Корреспондент Никита Гольдин получил тяжелые ранения в ходе атаки ВСУ на Украине. В момент трагических событий он находился рядом с погибшими коллегами Пановым и Сиркели, сообщает телеканал "Звезды".

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