NYT: в США понимают, что РФ сохранит освобожденные территории

В администрации уходящего президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа осознают, что Россия сохранит за собой освобожденные территории при заключении сделки с США по мирному урегулированию на Украине, пишет издание New York Times.
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