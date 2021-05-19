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Тоска по железному занавесу: Европа мечтает о новой холодной войне

Тоска по железному занавесу: Европа мечтает о новой холодной войне

Европа снова пытается опустить железный занавес на западных рубежах России. Уже не первый год пытается.

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владимир казарский
Какая холодная война. "Цивилизованный мир" уже давно ведет горячие войны в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Украине. И до 3 мировой остался всего лишь маленький шажочек. И НАТО плным ходом ведет приготовления к этому последнему шажочку.

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