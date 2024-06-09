На севере Израиля начались пожары после атак со стороны Ливана

На севере Израиля начались пожары после предпринятой со стороны Ливана попытки нанести удар. Сначала израильская армия засекла два беспилотника, летевших со стороны арабской республики, которые упали около Голанских высот.
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