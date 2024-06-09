Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На севере Израиля начались пожары после атак со стороны Ливана

На севере Израиля начались пожары после атак со стороны Ливана

На севере Израиля начались пожары после предпринятой со стороны Ливана попытки нанести удар. Сначала израильская армия засекла два беспилотника, летевших со стороны арабской республики, которые упали около Голанских высот.

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