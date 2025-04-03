ВОЗ призывает к срочным мерам в связи с растущей угрозой грибковых инфекций

Организация рекомендовала странам инвестировать в разработку эффективных лекарств против грибковых заболеваний и диагностических средств, подчеркнув, что эти болезни становятся "все более серьезной проблемой".
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