Депутат Сухарев предложил создать тюрьму для террористов за полярным кругом

Депутат Государственной думы Иван Сухарев направил письмо на имя главы ФСИН Аркадия Гостева с предложением создать на архипелаге Шпицберген или Новая Земля тюрьму только для террористов с особыми условиями содержания.
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