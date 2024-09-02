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Депутат Сухарев предложил создать тюрьму для террористов за полярным кругом

Депутат Сухарев предложил создать тюрьму для террористов за полярным кругом

Депутат Государственной думы Иван Сухарев направил письмо на имя главы ФСИН Аркадия Гостева с предложением создать на архипелаге Шпицберген или Новая Земля тюрьму только для террористов с особыми условиями содержания.

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