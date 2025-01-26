Пособника фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" признали виновным в создании "резиновой квартиры" в Твери

Суд признал виновным в 14 эпизодах жителя Твери Салохиддина Ашурова. Мужчина фиктивно зарегистрировал у себя дома фигурантов дело о теракте в "Крокус Сити Холл" братьев Аминчона и Диловара Исломовых, а также ещё дюжину человек.