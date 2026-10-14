Сладости могут резко подорожать в России из-за нового налога. Предлагается исключить сахар из перечня товаров, для которых применяется льготная ставка 10%, а также установить акцизы для шоколадных и нешоколадных конфет.
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