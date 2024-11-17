Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Зеленский пытался отговорить Шольца от разговора с Путиным

Зеленский пытался отговорить Шольца от разговора с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на позицию украинской стороны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Офисе президента Украины, передает ТАСС.

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Комментарии
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Сергей Карабухин
!!! В Берлине русские были три раза. Фашисты – всю жизнь бойтесь и живите в животном страхе, русские прейдут к вам и в четвёртый раз! ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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16 час.
СК
Сергей Карабухин
..Скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
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14 час.

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