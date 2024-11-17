Зеленский пытался отговорить Шольца от разговора с Путиным

!!! В Берлине русские были три раза. Фашисты – всю жизнь бойтесь и живите в животном страхе, русские прейдут к вам и в четвёртый раз! ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...

СК

Сергей Карабухин

..Скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!