Мать заболевших в лагере «Красная горка» детей рассказала об их состоянии

Мать двоих заболевших на смене в лагере «Красная горка» в Свердловской области детей Мария Терентьева в беседе с «Известиями» 7 сентября рассказала, что ее дочь по возвращении из лагеря сначала имела несильный кашель, однако после ее госпитализировали с пневмонией.