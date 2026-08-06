Вашингтон хочет помирить Москву с Киевом ударами вглубь России

АШ

Анатолий Шадрин

Фраза, вынесенная в заголовок, по-моему, может удивить только Путина, Лаврова и других, кто продолжает публично заявлять, что американцы искренне хотят прекращения войны на Украине, что они наши главные помощники в этом деле, а «дух Анкориджа» по прежнему жив!😂 Не могут люди, государство, которые все это придумали, подготовили, организовали, профинансировали и которые получают от этого различные выгоды, начиная от ослабления России, как своего геополитического противника, и заканчивая банальным зарабатыванием денег на продаже оружия хохлам и в ЕС, желать прекращения этой войны. И хорошо, если такое поведение Путина и других, только уловка, чтобы добиться каких-то своих целей. Гораздо хуже, если это их искренняя позиция или вынужденное поведение из-за отсутствия у нас возможности вести нормальные военные действия и добиться реальной победы в этой войне.