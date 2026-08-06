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Вашингтон хочет помирить Москву с Киевом ударами вглубь России

Вашингтон хочет помирить Москву с Киевом ударами вглубь России

Вашингтон хочет помирить Москву с Киевом ударами вглубь России США попытаются перезапустить переговорный процесс, но в обход анкориджских договоренностей Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press Дальнобойные удары ВСУ по России придали новый импульс переговорам по Украине, и в течение нескольких следующих недель Вашингтон оценит возможность возобновления диалога между Киевом и Москвой, чтобы «положить конец этому конфликту».

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Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
Фраза, вынесенная в заголовок, по-моему, может удивить только Путина, Лаврова и других, кто продолжает публично заявлять, что американцы искренне хотят прекращения войны на Украине, что они наши главные помощники в этом деле, а «дух Анкориджа» по прежнему жив!😂 Не могут люди, государство, которые все это придумали, подготовили, организовали, профинансировали и которые получают от этого различные выгоды, начиная от ослабления России, как своего геополитического противника, и заканчивая банальным зарабатыванием денег на продаже оружия хохлам и в ЕС, желать прекращения этой войны. И хорошо, если такое  поведение Путина и других, только уловка, чтобы добиться каких-то своих целей. Гораздо  хуже, если это их искренняя позиция или вынужденное  поведение из-за отсутствия у нас возможности вести нормальные военные действия и добиться реальной победы в этой войне.
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