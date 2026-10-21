Фраза «слабых не выбирают», сказанная в детстве, заставляет мужчин всю жизнь сдерживать слезы. Выжать их из глаз может только большое количество алкоголя.
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