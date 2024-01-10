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Мировое обозрение

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Sennheiser представила TWS-наушники Momentum 4 и Momentum Sport — последние могут измерять пульс и температуру тела

Sennheiser представила TWS-наушники Momentum 4 и Momentum Sport — последние могут измерять пульс и температуру тела

Компания Sennheiser официально представила новые версии своих беспроводных наушников. Речь идёт о моделях Momentum True Wireless 4, Momentum Sport с более надёжной защитой корпуса и функциями отслеживания физической активности, а также полноразмерных Accentum Plus.

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