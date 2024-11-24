Avia.pro - СМИ Екатеринбург потряс новый скандал. Казалось бы, задание простое и невинное — сделать фото в единой цветовой гамме к Дню первокурсника.
В Екатеринбурге креативный Хасан решил сделать совместное фото на фоне свастики. Последствия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Зотов
Это происходит из-за того, что государственная идеология в России запрещена, а антигосударственная нет.
Ответить
25 мин.
Николай ИВАНОВ
Это результат деятельности либерал-дерьмократов, которые с приходом к власти заменили систему идеологического воспитания молодежи на монетизацию зелеными фантиками.....
Ответить
19 мин.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Почему их не выдворили с семьями и родственниками за пределы России в 72 часа? Без права посещения России... Кто то надеяться что они исправятся? Снимите розовые очки, перестаньте верить в сказки. Они будут радикалами исламистами и террористами...
Ответить
18 мин.
Свежие комментарии