В Екатеринбурге креативный Хасан решил сделать совместное фото на фоне свастики. Последствия

Это происходит из-за того, что государственная идеология в России запрещена, а антигосударственная нет.

Это результат деятельности либерал-дерьмократов, которые с приходом к власти заменили систему идеологического воспитания молодежи на монетизацию зелеными фантиками.....

АНГЕЛ АНГЕЛ

Почему их не выдворили с семьями и родственниками за пределы России в 72 часа? Без права посещения России... Кто то надеяться что они исправятся? Снимите розовые очки, перестаньте верить в сказки. Они будут радикалами исламистами и террористами...