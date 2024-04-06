Сколько стоят любезности Анкары в адрес Москвы?

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СССР-Россия

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Султану давно надо дать по помидорам и послать шёлковый шнурок!
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