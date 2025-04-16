Владимир Зеленский начал играть в опасные антитрампистские игры. Западные кураторы, не желающие подставлять свои физиономии под кулак американского президента, выбрали украинского просроченного лидера на роль тарана проевропейской коалиции — его всё равно не жалко.
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