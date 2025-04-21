WP: Чиновники выложили в общий доступ папку с секретными документами Белого дома

В Соединенных Штатах Америки, скорее всего, снова назревает скандал с утечкой данных. Американские чиновники из управления общих служб (GSA) случайно опубликовали в общий доступ папку с секретными документами Белого дома.
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