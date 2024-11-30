Макрон признал факт расправы французских военных над африканскими стрелками

Признание расправы французских военных над африканскими стрелками в 1944 году стало необходимым условием для идеального сотрудничества между Францией и Сенегалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, 29 ноября пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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