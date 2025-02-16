Radeon RX 7650 GRE оказалась в среднем на 7 % быстрее GeForce RTX 4060 в играх, но не в трассир...

Radeon RX 7650 GRE оказалась в среднем на 7 % быстрее GeForce RTX 4060 в играх, но не в трассировке лучейКитайские медиа начали публиковать обзоры новой видеокарты Radeon RX 7650 GRE, выпущенной эксклюзивно для Поднебесной.
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