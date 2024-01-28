Пентагон отменил военные учения с шестью странами Африки. США раздражены действиями "Вагнера"

Пентагон внезапно отказался от планов провести учения с участием военнослужащих нескольких африканских стран, в которых либо произошли госперевороты, либо, с точки зрения Вашингтона, нарушаются права человека, сообщила 26 января The Washington Post.
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