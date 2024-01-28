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Пентагон отменил военные учения с шестью странами Африки. США раздражены действиями "Вагнера"

Пентагон отменил военные учения с шестью странами Африки. США раздражены действиями "Вагнера"

Пентагон внезапно отказался от планов провести учения с участием военнослужащих нескольких африканских стран, в которых либо произошли госперевороты, либо, с точки зрения Вашингтона, нарушаются права человека, сообщила 26 января The Washington Post.

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Комментарии
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Россиянин
Скорее всего, это африканцы отказались. Ну а США как всегда сделали красивую мину при плохой игре.
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13 час.

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