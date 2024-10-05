МЧС: подтопленных домов в результате прорыва дамбы в Шелаболихе нет

В ведомстве рассказали, что катастрофа произошла "при проведении превентивных работ по плановому спуску воды из каскада аварийных озер" Фото: МЧС Алтайского края В Шелаболихинском районе Алтайского края при обрушении дамбы нет подтопленных жилых домов и приусадебных участков, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.