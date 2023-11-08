Toyota начала выпуск кроссовера нового поколения

Компания Toyota Motor Europe начала производство совершенно новой модели Toyota C-HR. Выпуск кроссовера будет вестись на заводе японского автоконцерна в турецкой Сакарье - предприятие стало первым европейским центром Toyota по производству гибридных автомобилей.
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