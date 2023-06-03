"Кинжалы" заточены: Медведев назвал законные цели в Британии

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, оправдывая атаку дронов на Москву, заявил, что Украина имеет право проецировать силу за пределы своих границ и военные объекты за её пределами являются законными целями и частью её самообороны.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, оправдывая атаку дронов на Москву, заявил, что Украина имеет право проецировать силу за пределы своих границ и военные объекты за её пределами являются законными целями и частью её самообороны.
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